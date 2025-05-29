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В Тольятти суд обязал ООО «ДЖКХ» провести ремонт входных территорий многоквартирного дома

Прокуратура Комсомольского района по обращению жителя провела проверку соблюдения норм жилищного законодательства управляющей компанией ООО «ДЖКХ». Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В ходе проверки было выявлено, что обслуживающая дом управляющая компания с 2021 года не проводит текущий ремонт пяти входных площадок подъездов жилого дома, просьбы жителей оставлены без внимания.

«Прокуратурой района директору управляющей организации вносилось представление с требованием устранить нарушения норм жилищного законодательства, которое было удовлетворено, но фактически не исполнено»,— заявили в прокуратуре.

В итоге суд обязал ООО «ДЖКХ» провести текущий ремонт входных территорий 5-подъездного многоквартирного дома.

Алексей Алексеев

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