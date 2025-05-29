В Анапе до конца года не будут взимать туристический налог

Сбор туристического налога в Анапе приостановлен на 2025 год. Соответствующее решение было принято депутатами на 74-й сессии Совета города под председательством Вячеслава Вовка. В заседании участвовали мэр Анапы Василий Швец и межрайонный прокурор Сергей Чикаров, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Мера носит временный характер и направлена на поддержку представителей санаторно-курортной и гостиничной отрасли, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе. Согласно принятому решению, действие туристического сбора приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Глава муниципалитета отметил, что инициатива реализуется в рамках предложений губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и охватывает те территории, где продолжается ликвидация последствий инцидента. По словам Василия Швеца, временное освобождение от налога должно облегчить финансовую нагрузку на бизнес и стимулировать рост турпотока.

Вячеслав Рыжков