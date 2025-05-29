В Челябинске изменятся маршруты трамваев на время ремонта моста через реку Миасс

В Металлургическом районе Челябинска на время капитального ремонта моста через реку Миасс на улице Черкасской изменятся маршруты трамваев. Ограничения вводятся в два этапа, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

На первом этапе с 15:00 30 мая до 15:00 2 июня будут устанавливать стрелочные переводы для реверсивного движения. В этот период трамваи направят так:

Трамвай №3: депо №2 — автовокзал;

Трамваи №14, №19: депо №2 — улица Чичерина;

Трамвай №18: депо №2 — улица Чистопольская;

Трамвай №20: депо №2 — Челябинская областная больница.

Маршрут №10 на это время отменяется.

На втором этапе с 15:00 2 июня вагоны будут проезжать по мосту в реверсивном режиме по одному пути. Трамвай №18 направят через депо №2 и улицу Чистопольскую, трамвай №19 — через ЧМК и Коксохим, а трамвай №20 — через депо №2 и областную больницу. Маршруты №3, 9, 14 будут курсировать по обычным направлениям.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», капитальным ремонтом путепровода на улице Черкасской занимается уфимская компания «Уралмостострой». Достроить объект необходимо до середины августа 2027 года.

Виталина Ярховска