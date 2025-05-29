В Совфеде призвали «не торопить» возобновление прямого авиасообщения с Грузией

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено, работа по этому направлению ведется. Однако скорого положительного решения ждать не стоит, следует из заявления главы комитета Совета федерации по международным делам Григория Карасина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Карасина, «стоит вопрос о том, чтобы активизировать в дальнейшем авиасообщение, в том числе прямое». Он не уточнил, на каком этапе находится работа по этой теме.

«Одним словом, этот процесс идет, но не надо его торопить»,— отметил сенатор (цитата по ТАСС).

Глава комитета добавил, что «было бы идеально» также полностью восстановить дипломатические отношения. Однако, если «пока развивать реальные отношения без вывесок, это тоже подойдет».