В Самару с начала года поставили 40 новых трамваев «Львенок»

В Самару с начала текущего года поставили 40 новых трамваев марки 71-911ЕМ «Львенок». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На этой неделе в город прибыли еще две единицы электротранспорта. На данный момент 34 трамвая уже в работе, еще шесть сейчас проходят приемку, пусконаладку, обкатку. В начале июня все новые трамваи выйдут на свои маршруты №№ 1, 3, 13, 15, 16 и 18.

Всего в Самару поставят 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». Электротранспорт планируют изготовить до 30 апреля 2026 года.

Андрей Сазонов