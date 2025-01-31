В Самаре первые новые трамваи «Львенок» появятся на маршрутах №№ 5, 13 и 22

В Самаре в феврале 2025 года появятся четыре односекционных трамвая марки 71-911ЕМ «Львенок». Об этом журналистам сообщил замглавы Самары — руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Новые низкопольные трамваи направила компания «ПК Транспортные системы», они будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам — №№ 5, 13 и 22 и постепенно сменять старые трамваи «Татра Т3».

До конца 2025 года город в общей сложности получит 40 таких вагонов.

Как отмечают в дептрансе, все дверные проемы в трамвае «Львенок» оборудованы системой активной кромки безопасности, которая препятствует закрытию дверей, если еще не все пассажиры зашли или вышли из салона. На случай ДТП трамвай оборудован системой пассивной безопасности, благодаря которой сила удара распределяется по всему вагону, это позволяет минимизировать риски для здоровья пассажиров и водителя. «Обкатку» «Львят» планируется проводить в ночное время.

Сабрина Самедова