В Тольятти выявлены нарушения регламента «О безопасности аттракционов»

Прокуратура Автозаводского района провела проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов, расположенных на территории парковой зоны города. В ходе проверки были выявлены нарушения технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«В частности, средства для оказания первой медицинской помощи пострадавшим отсутствуют, ответственными сотрудниками не ведется журнал ежедневного осмотра аттракционов, комплект эксплуатационных документов для передвижных и стационарных аттракционов не представлен»,— заявили в прокуратуре.

В отношении директора общества, осуществляющего эксплуатацию аттракционов, возбуждено дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение исполнителем требований технических регламентов».

Алексей Алексеев