Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами

Рособрнадзор сообщил о жалобах, связанных с организацией рабочих мест для сдающих ЕГЭ по истории. В одной из московских школ учеников посадили писать экзамен за круглые столы. Изучив ситуацию, Рособрнадзор запретил проводить экзамен за круглыми столами. Сообщение ведомства приводит ТАСС. .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

24 мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала адресованное ей обращение от выпускницы московской школы. В обращении девушка указала, что во время сдачи ЕГЭ ее посадили за круглый стол с другими учениками, и это «создало дискомфорт». «Оригинальная ситуация на ЕГЭ. Не в настолку же играют. Направила обращение в Рособрнадзор»,— прокомментировала обращение госпожа Мизулина.

После этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил ТАСС, что в расстановке парт «креатива не должно быть». Он пообещал проверить ситуацию в школе и проконтролировать, чтобы к следующему экзамену в школе расстановка парт была классической.

Полина Мотызлевская