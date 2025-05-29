Из-за очереди льготники в Уфе не могут оперативно подать документы на покупку жилья

Несколько десятков уфимцев, желающие приобрести квартиру на льготных условиях, столкнулись с проблемой при подаче документов. Как сообщает Telegram-канал «Честный репортаж», льготники не могут попасть в Управление по реализации жилищных программ Башкирии, которое принимает документы для реализации квартир в домах Фонда развития жилищного строительства республики (ФРЖС). По закону льготники имеют право приобрести жилье, возведенное ФРЖС, по ценам ниже рыночных.

Как сообщил «Ъ-Уфа» начальник Управления по реализации жилищных программ Александр Аверьянов, неделю назад ведомство уведомило о начале приема документов на покупку квартир в домах ФРЖС в Кузнецовском затоне. «Некая якобы инициативная группа ведет список очередников. Они его составили и постоянно дополняют. Сейчас в этом списке около 150 человек. Из-за этого происходят скандалы: человек пришел подать документы, а перед ним оказывается 150 человек, а по факту еще больше. Потому что некоторые из «очередников» являются доверенными лицами и приносят нам комплекты документов от нескольких человек,— отметил господин Аверьянов. — Из-за этого между людьми происходит ругань, истерики. Говорят, что места в этой очереди продаются, а люди в очереди отодвигаются назад - был 20-м, потом стал 60-м или вовсе вылетел из списка. Каким-то образом то и дело появляются новые «очередники», которых раньше не было. Управление к формированию таких списков отношения не имеет, работаем с живой очередью или документами, которые к нам поступили по почте. Объявление об этом также размещали на официальном сайте и на нашей странице в социальной сети. Эта ситуация мне, конечно, не нравится, но, по моему мнению, формально нарушения закона нет».

Для решения вопроса в будущем, добавил начальник управления, ведомство планирует запустить систему электронной очереди. «Как в банках, по талону или в РПГУ. Но на это требуются деньги и время. По прогнозам, мы запустим такую систему через 3-4 месяца»,— сообщил Александр Аверьянов.

Олег Вахитов