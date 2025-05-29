«Постоянные покаяния не приносят ей счастья»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как спортсменка попала в тюрьму из-за допинга и как впоследствии стала мотивационным спикером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Мэрион Джонс, американская бегунья на короткие дистанции, была кумиром не только в США. Ей поклонялся весь мир! В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее она взяла не только три золота в беге, но еще и две медали в прыжках в длину. Поклонники, рекламные контракты и, как результат, феноменальный заработок — $50 млн.

Когда невероятную бегунью обвинили в применении допинга, она отрицала все. Казалось, что доказать ее причастность было невозможно, но два бывших мужа спортсменки и ее бывший тренер предали звезду. Они дали свидетельские показания против Джонс, и выяснилось, что бегунья несколько лет обманывала суд. Звезде пришлось признаться во всем, причем публично. После этого все было кончено: у нее не только отобрали медали, но также обязали вернуть все гонорары за яркие победы, плюс штрафы, неустойки и судебные издержки. Даже всех заработанных денег на это не хватило. Более того, знаменитую легкоатлетку приговорили к пяти годам тюрьмы. И спортсменка отправилась отбывать реальный срок, несмотря на двоих детей.

К счастью, вместо пяти лет Джонс отсидела всего полгода. После выхода из тюрьмы средств к существованию у нее практически не было. Поэтому Мэрион вспомнила о юношеском увлечении — баскетболе — и даже полтора года играла в профессиональной команде, но бросила спорт окончательно ради детей. Сейчас известная спортсменка мотивационный спикер. Другими словами, она зарабатывает тем, что ездит по миру и убеждает людей не делать так, как она. Эти постоянные покаяния, по словам самой Джонс, не приносят ей счастья, но позволяют зарабатывать на жизнь. Главный посыл Джонс в своих выступлениях, что девиз «победа любой ценой» ошибочен. И, судя по тому, как востребована бывшая звезда легкой атлетики, люди ей верят.

Владимир Осипов