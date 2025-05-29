Администрация Тольятти подписала соглашение о сотрудничестве с местными казаками

Вчера, 28 мая, было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тольятти и хуторским казачьим обществом «Хутор Андреевский». Об этом сообщил глава города Илья Сухих в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Тольятти в трех школах города уже успешно работают казачьи кадетские классы, где 455 ребят изучают историю, традиции казачества и проходят начальную военную подготовку. Казаки не только передают знания детям, но и развивают у них практические навыки — в военно-спортивном клубе «Ермак» подростки осваивают тактическую подготовку, работу с беспилотниками, а в конноспортивном клубе «Эскадрон» постигают искусство верховой езды.

Но деятельность казаков не ограничивается воспитанием молодежи. С начала 2025 года представители казачьего общества «Хутор Андреевский» во главе с атаманом Павлом Турковым более 50 раз выходили на патрулирование, помогая охранять лес в пожароопасный период и обеспечивая общественный порядок.

«Сейчас они подключились к патрулированию Центрального парка, где уже предотвратили две массовые драки и несколько раз поучаствовали в задержании хулиганов»,— заявил господин Сухих.

Алексей Алексеев