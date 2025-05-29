Челябинцы задолжали за отопление и горячую воду 3 млрд рублей

По итогам мая 2025 года челябинцы задолжали за отопление и горячее водоснабжение 3 млрд руб. Средняя сумма составляет 9-11 тыс. руб., сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

Из 500 тыс. собственников жилья в Челябинске 77% имеют неоплаченные счета на окончание отопительного периода. К должникам применяются инструменты принудительного взыскания: арест счетов, ограничения на выезд за границу и изъятие имущества. Как отмечают в пресс-службе предприятия, расчет за коммунальные услуги позволит АО «УСТЭК-Челябинск» своевременно провести масштабные ремонты перед зимой. Так, в 2025 году на модернизацию, замену и реконструкцию тепловых сетей, находящихся в эксплуатации компании, предусмотрено 6,1 млрд руб.

Виталина Ярховска