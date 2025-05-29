ДОМ.РФ инвестирует 79 млрд рублей в развитие туризма на Кавказе
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о предстоящих инвестициях в размере 79 млрд руб. в туристическую сферу Кавказа. По его словам, средства будут направлены в регион в течение ближайших двух лет, сообщает телеканал «Россия 24».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Это только инвестиции, которые мы в течение двух лет вложим сюда, в строительство инфраструктуры для мест размещения, санатории, отели и туризм»,— рассказал Виталий Мутко
Финансирование предназначено для возведения объектов размещения туристов и развития сопутствующей инфраструктуры на территории Кавказского региона.