ДОМ.РФ инвестирует 79 млрд рублей в развитие туризма на Кавказе

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил о предстоящих инвестициях в размере 79 млрд руб. в туристическую сферу Кавказа. По его словам, средства будут направлены в регион в течение ближайших двух лет, сообщает телеканал «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это только инвестиции, которые мы в течение двух лет вложим сюда, в строительство инфраструктуры для мест размещения, санатории, отели и туризм»,— рассказал Виталий Мутко

Финансирование предназначено для возведения объектов размещения туристов и развития сопутствующей инфраструктуры на территории Кавказского региона.

Николай Аксенов