На Дону отобрали девять модульных отелей для федерального субсидирования

В Ростовской области отобрали девять инвестиционных проектов модульных отелей для получения федеральных субсидий. Об этом сообщила начальник управления развития туризма и межрегиональных связей региона Ольга Сторожева в ходе круглого стола «Ъ-Ростов». Результаты станут известны до конца июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Сторожевой, в 2024 году уже были поддержаны девять подобных проектов. Модульные отели уже построены.

«В Ростовской области введено более 180 номеров в таких новых модульных отелях, глэмпингах и кемпингах. Они совершенно разного уровня, разного формата, но, тем не менее, это новый номерной фонд, это круглогодичные всесезонные объекты размещения, это новые рабочие места, новая экономическая активность даже в отдаленных зачастую муниципалитетах»,— отметила начальник регионального управления развития туризма и межрегиональных связей.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в 2025 году федеральная сеть «Триа Девелопмент» планирует открыть четыре придорожных отеля вдоль трассы М-4 «Дон». Два из них будут расположены на территории Ростовской области.