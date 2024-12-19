«Триа Девелопмент» в 2025 году откроет два придорожных отеля в Ростовской области

В 2025 году федеральная сеть «Триа Девелопмент» планирует открыть четыре придорожных отеля вдоль трассы М-4 «Дон». Два из них будут расположены на территории Ростовской области, остальные — на Кубани. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объем инвестиций в открытие одного отеля составляет около 240 млн руб. В Ростовской области введут в эксплуатацию средства размещения «3А Задонск М4» и «3А Ростов-на-Дону-Аэропорт», в Краснодарском крае — «3А Горячий Ключ М4», а также «3А Краснодар Аэропорт».

Сейчас все четыре объекта находятся на завершающей стадии строительства.

В целом в следующем году федеральная сеть планирует увеличить число своих придорожных отелей в регионах России до 20. Их строят по одному проекту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Триа Девелопмент» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. В качестве основной указана деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Генеральным директором является Константин Гусельников. По итогам 2023 года выручка компании составила 22,6 млн руб., убыток — 118,7 млн руб.

Анастасия Казуков