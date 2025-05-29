На Кубани ОПС обвиняют в обналичивании 600 млн рублей

В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении 16 создателей и участников организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось незаконной банковской деятельностью. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, через счета злоумышленников в течение семи лет прошли средства на общую сумму более 600 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организаторам и участникам ОПС предъявлены обвинения в незаконном образовании юридических лиц (ст. 173.1 УК РФ), незаконном использовании документов для создания юридических лиц (ст. 173.2 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), незаконном изготовлении денег или ценных бумаг (ст. 187 УК РФ), а также в легализации незаконно полученных доходов (ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, в течение семи лет обвиняемые осуществляли транcакции и обслуживали счета, не имея разрешительных документов. Злоумышленники также изготовили поддельные платежные поручения, которые впоследствии предоставили банкам для осуществления незаконных денежных переводов. Кроме того, обвиняемые через подставных лиц образовали и зарегистрировали 94 фирмы-однодневки, которые были включены в незаконные схемы.

Анна Перова, Краснодар