Половина ижевских компаний отказались от проведения летнего корпоратива

48% работодателей в Ижевске не планируют проводить летние корпоративные мероприятия, следует из опроса сервиса SuperJob. 39% компаний запланировали летние корпоративы, а еще 13% не решили окончательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

40% компаний, проводивших корпоративы в прошлом году, планируют увеличить выделяемый на мероприятие бюджет. Еще 36% хотят уложиться в прошлогоднюю сумму, 12% — урежут расходы.

Наиболее популярными форматами среди корпоративных мероприятий назвали пикники, спортивные состязания и фуршеты, а также тимбилдинг и выезды в отель или дома отдыха. Чаще всего поводами для их проведения становятся дни рождения компаний и профессиональные праздники. Опрос проводился с 5 по 27 мая.