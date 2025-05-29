Фидан рассказал Каллас об итогах переговоров в РФ по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан созвонился с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он сообщил об итогах переговоров в России по российско-украинскому конфликту, сообщили источники ТАСС в турецком МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Украиной и Россией. Министр Фидан поделился своими оценками встреч в России в начале этой недели и предстоящего визита на Украину»,— рассказали источники.

Хакан Фидан 26 мая встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий министр сообщил, что получил реакцию Москвы на переговорный процесс с Киевом, встреча прошла в теплой атмосфере и оказалась полезной. Урегулирование на Украине господин Фидан затем обсудил и с российским коллегой Сергеем Лавровым. 29–30 мая Хакан Фидан встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лусине Баласян