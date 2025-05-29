Marca: Роналду объявит об уходе из «Ан-Насра» 29 мая

Португальский нападающий саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» объявит об уходе из команды 29 мая. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Сообщается, что о решении будет объявлено на пресс-конференции. Также, по информации издания, команду ожидают многочисленные кадровые перестановки на всех уровнях.

После заключительного матча чемпионата Саудовской Аравии 40-летний Роналду опубликовал в социальной сети пост, в котором намекнул на уход из клуба. «Глава окончена. История все еще пишется. Всем благодарен»,— написал футболист. По итогам сезона «Ан-Наср» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и не смог выйти в азиатскую Лигу чемпионов.

Роналду может перейти в другой саудовский клуб — «Аль-Хилаль». Команда примет участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Роналду выступает за «Ан-Наср» с 2023 года, в составе саудовского клуба он ни разу не завоевывал титул. За команду португалец провел 105 матчей, записав в свой актив 93 гола и 19 результативных передач. Футболист является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

Таисия Орлова