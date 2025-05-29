Песков: угрозы семье Мединского — это совершенно невиданная история

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющей ситуацию с угрозами в сторону семьи Владимира Мединского, главы российской делегации на переговорах с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Безусловно, это совершенно вопиющая ситуация, причем угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье. Совершенно невиданная история»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Дмитрий Песков подчеркнул важность работы соответствующих правоохранительных органов, которые уже занимаются этим делом. Следственный комитет России под руководством Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес Мединского и его семьи. Ведется расследование, чтобы установить источник угроз.

Если окажется, что за этим стоит киевский режим, то ситуация станет еще более вопиющей, заметил пресс-секретарь Кремля. Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что угрозы исходят от украинских националистов. По его словам, они угрожают даже детям Мединского, намекая на возможность терактов с использованием самокатов — таких инцидентов уже было несколько.