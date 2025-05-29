Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес Мединского
В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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Главным следственным управлением СКР во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности.