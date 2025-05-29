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обновлено 12:56

Назначен и. о. главы Лысьвы

Лысьвенская дума приняла отставку главы муниципалитета Никиты Федосеева. И. о. руководителя территории назначен заместитель руководителя муниципалитета по экономике Александр Пермяков. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Александр Пермяков

Александр Пермяков

Фото: телеграм-канал «На местах».

Александр Пермяков

Фото: телеграм-канал «На местах».

Господин Пермяков будет исполнять обязанности главы на период проведения конкурсных процедур. Их дата пока не определена.

Никита Федосеев был назначен и. о. главы Лысьвенского округа в феврале 2022 года, а в апреле того же года утвержден в должности главы по результатам конкурса.

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