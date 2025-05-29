В Оренбурге задержали жителя, подозреваемого в повреждении спуска к мосту реки Урал

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в повреждении спуска к мосту реки Урал. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По информации ведомства, в отдел полиции №1 МУ МВД России «Оренбургское» поступило сообщение о повреждении неизвестным лестницы спуска к мосту. Причастность молодого человека, столкнувшего гранитный вазон вниз по ступеням, установлена с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».

В полиции Оренбуржья также сообщают, что со слов задержанного, в ночное время он находился с друзьями на спуске к мосту реки Урал. Увидев вазон, он столкнул его ногой вниз. Своими действиями задержанный причин управлению ЖКХ администрации Оренбурга материальный ущерб на сумму свыше 400 тыс. руб. По данному факту собран материал проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева