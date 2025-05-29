Ярославский музей-заповедник предложили назвать «Домом святого Спаса»
Ярославскому музею-заповеднику, расположенному в комплексе зданий бывшего Спасо-Преображенского монастыря, предложили вернуть историческое название «Дом святого Спаса», которое употреблялось в Средневековье. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил член общественного совета при региональном министерстве туризма, кандидат исторических наук Виктор Куликов.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Напомним, что по инициативе губернатора Михаила Евраева на входе в Ярославский музей-заповедник появилась новая вывеска «Ярославский кремль». По мнению главы региона, новое название привлечет туристов. Как считает господин Куликов, монастырю нужно вернуть его уникальное название, которое упоминается в жалованной грамоте ярославского князя Василия Грозные Очи (1321 по 1345 год).
«Грамота князя Василия Давыдовича является юридическим документом, который четко фиксирует название монастыря. Был культ образа Спаса в регионе, который подтверждается большим количеством Спасских монастырей. А главный монастырь, располагавшийся в Ярославле, это Дом святого Спаса. Дом, в котором объединялась ярославская идентичность. Именно этот бренд нужно использовать»,— уверен Виктор Куликов.
Подробнее о возникшей дискуссии по поводу переименования музея-заповедника — читайте в материале «Стены спорного кремля».