Свердловский Роспотребнадзор за год выявил более 1 тыс. нарушений в сфере табака

Роспотребнадзор в Свердловской области за 2024 год провел более 500 контрольно-надзорных мероприятий в области продажи контрафактных товаров с никотином и выявил более 1 тыс. нарушений. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова на круглом столе «Борьба с незаконным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции в Свердловской области», организованном «Коммерсантъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За год составили 158 протоколов об административных правонарушений, 53% из них связаны с нарушением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», еще 27% — с нарушением правил маркировки продукции.

Госпожа Шулешова отметила, что в сфере торговли табачной продукцией спектр нарушений шире, чем в других областях. Ведомство отмечает такие нарушения, как открытая выкладка продукции, продажа менее чем в 100 м от образовательных организаций, отсутствие маркировки, стоимость ниже минимальной установленной, истекший срок годности у жидкостей с никотином, дистанционная торговля и продажа несовершеннолетним. За год ведомство подало 49 исков о блокировке сайтов с такой продажей, 40 из них суд удовлетворил.

Часто предприниматели применяют скидки к такой продукции, что запрещено законом. «На одном из мероприятий мы попали на дегустацию никотинсодержащей продукции и скидки до 50%»,— рассказала госпожа Шулешова.

Заместитель начальника отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сфере интеллектуальной собственности, связи, транспорта и фармацевтики УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Никита Балакин сообщил, что за 2024 год было выявлено 30 преступлений в сфере нелегальной торговли табаком и никотинсодержащими товарами. За год изъяли 387 тыс. пачек табачной продукции, около 100 тыс. мл немаркированной никотинсодержащей жидкости. С начала 2025 года выявили уже 9 преступлений, изъяли 93 тыс. пачек и более 3 млн мл никотинсодержащей жидкости.

Господин Балакин сообщил, что зачастую недобросовестные поставщики копируют один код «Честного знака» и наклеивают его на всю партию товаров, при этом наказания за это не предусмотрено. «Изменения в уголовный кодекс вносятся с отставанием. Люди это во всю используют, а мы не можем их наказывать»,— сказал он.

Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов сообщил, что за период с начала 2024 года по настоящий момент ведомство возбудило 258 административных дел, в 120 случаях суд назначил наказание в виде штрафа, общая сумма составила 146 тыс. руб. Нарушителям назначили административные штрафы, а в отношении двоих возбудили уголовные дела.