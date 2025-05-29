Кремль отказался раскрывать условия России для прекращения огня
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не намерен раскрывать условия для прекращения огня с Украиной. Он также отказался говорить, указаны ли эти условия в российском проекте меморандума.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы не будем публично обсуждать содержание проектов, которыми обмениваются. Потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ». «Сейчас главное — продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских. И предложено сделать это в понедельник в Стамбуле»,— подчеркнул он.
По итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакты. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в российский вариант меморандума по Украине войдут условия, сроки и ключевые принципы урегулирования. Накануне Дмитрий Песков заявил, что переговорные команды России и Украины занимаются в том числе выработкой перечня условий для перемирия.