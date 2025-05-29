Выборы новосибирского заксобрания назначат на июньской сессии

Законодательное собрание Новосибирской области назначит выборы своего нового состава на сессии 5 июня. Вопрос об этом внесен в проект повестки дня заседания.

«Назначить выборы депутатов законодательного собрания Новосибирской области на 14 сентября 2025 года»,— говорится в документе.

В составе областного парламента 76 депутатов. 38 из них избираются по партийным спискам, еще 38 — в одномандатных округах. Выборы действующего созыва заксобрания прошли в сентябре 2020 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 19 по 25 мая прошли праймериз по определению кандидатов от «Единой России» на выборах в заксобрание.

Валерий Лавский