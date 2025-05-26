Единороссы сделали выбор перед выборами

Руководители фракции «Единой России» (ЕР) законодательного собрания Новосибирской области сделали первый шаг для сохранения своих позиций в новом созыве. Они стали победителями электронного предварительного голосования (ЭПГ) по отбору кандидатов от партии к предстоящим в сентябре очередным выборам регионального парламента. Успешно прошли этот этап и большинство членов фракции ЛДПР, которая ранее в полном составе влилась в число сторонников ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новосибирских праймериз принял участие каждый девятый избиратель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В новосибирских праймериз принял участие каждый девятый избиратель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

25 мая в России завершилось ЭПГ по отбору кандидатов ЕР на выборы, запланированные на сентябрь 2025 года. В том числе, в заксобрание Новосибирской области. Как сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, в Новосибирской области в праймериз приняли участие 11,3% от числа всех избирателей. В 2020-м этот показатель составлял 3,5%. По данным облизбиркома, на 1 января в регионе насчитывалось 2,18 млн избирателей.

Праймериз на этот раз проходили по 38 территориям, каждая из которых соответствовала одному одномандатному округу и одной территориальной группе кандидатов. То есть участники праймериз, занявшие на территории первое и второе места, с большой долей вероятности будут выдвинуты кандидатами в одномандатном округе и первым номером в территориальной группе.

Предварительные итоги голосования опубликованы на сайте ЭПГ. Руководители фракции ЕР успешно прошли этот этап отбора. Спикер заксобрания Андрей Шимкив выиграл на территории №13, набрав 9085 голосов, что стало абсолютным рекордом новосибирских праймериз. Двое его заместителей из числа единороссов также одержали победы: Ирина Диденко — на территории №12, Майис Мамедов — №14.

Госпожа Диденко одновременно председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Восемь остальных комитетов и постоянных комиссий также возглавляют единороссы. Большинство из них заняли первое место на своей территории: Игорь Умербаев (№2), Денис Субботин (№6), Игорь Гришунин (№17), Вениамин Пак (№26), Олег Подойма (№7), Александр Шпикельман (№9) и Дмитрий Козловский (№29). Из руководителей комитетов не стал победителем только Валерий Ильенко. Но он уступил на территории №9 лишь господину Шпикельману, так что с большой долей вероятности также попадет в итоговый список кандидатов ЕР.

Результаты, позволяющие рассчитывать на попадание в число кандидатов, показали политики, до последнего времени представлявшие другие партии, но к началу нынешней кампании оказавшиеся в числе членов или сторонников ЕР. Прежде всего ЛДПР. В 2020 году депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев перешел из ЛДПР в ЕР, после чего аналогичное решение приняли значительное число новосибирских либерал-демократов. Как писал «Ъ-Сибирь», де-юре фракция ЛДПР в заксобрании продолжает существовать, но де-факто ни один из ее депутатов уже не состоит в этой партии.

На прошедших праймериз Наталия Красовская, занимающая пост вице-спикера от ЛДПР, стала второй на территории №11, уступив председателю Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области Татьяне Захаровой. Экс-координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Шаблинский выиграл на территории №23, обойдя, помимо прочих, двух участников специальной военной операции. На 32-й территории больше всего голосов набрал член фракции ЛДПР Александр Щербак, а на территории №20 вторым стал его коллега по фракции Дмитрий Курочкин. Причем проиграл господин Курочкин вице-спикеру горсовета Новосибирска Евгению Лебедеву, который избирался в муниципальный парламент также от ЛДПР, но осенью 2024 года покинул ряды либерал-демократов и затем оказался в ЕР. На территории №14 второе место занял еще один член фракции ЛДПР — Роман Казаков. Он оставил на третьем месте бывшего спикера заксобрания Ивана Мороза.

Столь же успешным оказалось участие в ЭПГ и для выходцев из других партий. Александр Тепляков, до сих пор формально состоящий во фракции справороссов заксобрания, занял второе место на территории №13. Вторым на территории №6 оказался и Сергей Кальченко, пока числящийся во фракции КПРФ областного парламента.

Согласно правилам ЭПГ, участники СВО дополнительно получат 25% от числа набранных ими голосов. В ряде случаев это повлияет на итоговый результат. Например, на территории №35 командир орудия Дмитрий Сироткин занял второе место, но с учетом коэффициента он обойдет преподавателя средней школы №141 Олега Гулея. На 32-й территории старший наводчик Виталий Чурсин в итоге переместится с третьего места на первое, потеснив с первой позиции Александра Щербака. Аналогично с третьего на первое место на территории №21 переместится беспартийный участник СВО, самозанятый Игорь Сазонов.

По словам губернатора, секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова, кампания прошла спокойно и организованно.

Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов считает, что праймериз прошли в формате «схватки бульдогов под ковром», когда острые противоречия и ожесточенное соперничество в подавляющем большинстве округов остались вне поля зрения избирателей. «В целом можно отметить уверенное доминирование команды помощников депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, представители которой выиграли праймериз по 15 округам в горсовет (они проходили одновременно.— «Ъ») и по пяти в заксобрание»,— подсчитал господин Кузнецов, добавив, что члены команды Дмитрия Савельева «убедительно показали мобилизационные возможности».

«Праймериз показали, с одной стороны, высокую конкурентность и даже накал борьбы, а с другой — абсолютную предсказуемость. Победили либо действующие депутаты, либо те кандидаты, кого считали "согласованными". Отдельно хотелось бы отметить поражение старожила новосибирской политики Ивана Мороза. Он набрал 6291 голос, это больше, чем 35 из 37 победителей праймериз в других округах. Но в своем округе Мороз оказался только третьим, что не дает ему возможности пройти ни по одномандатному округу, ни по партийному списку»,— прокомментировал, в свою очередь, итоги ЭПГ политолог Алексей Мазур.

По словам Владимира Якушева, официальные итоги праймериз региональные оргкомитеты подведут 27 мая.

Валерий Лавский