Россия пока не получила согласия Украины на второй раунд переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона пока не получила согласия Украины на предложение встретиться в Стамбуле 2 июня. Требование Украины о передаче меморандумов о прекращении огня до встречи Кремль считает неконструктивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждения этих проектов. Поэтому требовать немедленно — это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное»,— сказал представитель Кремля.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров накануне заявил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому украинскую версию меморандума. При этом Киев настаивает на изучении этих документов заранее, до переговоров, чтобы встреча «не была пустой». Возглавляющий российскую делегацию господин Мединский говорил, что Москва готова обсуждать пункты плана «на месте», после обмена меморандумами 2 июня в Стамбуле.

Лусине Баласян