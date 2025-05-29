Интерес к речным круизам у жителей Кубани вырос на 22%

В 2025 году россияне начали заранее планировать речные круизы, что выразилось в росте интернет-трафика на специализированных ресурсах на 12% за апрель и первую половину мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из аналитики МегаФона, Донинтурфлота и Cruise.ru, одним из трендов сезона стали маршруты с заходом в малые города, села и станицы. В Краснодарском крае интерес к речным турам выше среднероссийского — рост трафика составил 22%. Распределение по полу практически равное: 51% — мужчины, 49% — женщины. Возрастную структуру возглавляют туристы от 35 лет и старше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Активный рост бронирований фиксируется с середины весны — в отличие от 2024 года, когда пиковая активность пришлась на лето. Аналитики объясняют это расширением сроков навигации и развитием круизной инфраструктуры. Наиболее востребованы маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару и Саратов. Стартуют чаще всего из столицы, финишируют — в Петербурге, Казани и Астрахани. На востоке популярны маршруты по Енисею (с отправлением из Красноярска) и по Оби (из Новосибирска). Стабильно растет интерес к маршрутам через небольшие населенные пункты — такие, как Плес, Мышкин, Сортавала и Романовская.

По продолжительности более 40% туристов выбирают круизы на четыре-шесть дней, 20% предпочитают путешествия на неделю и дольше. Растет спрос на короткие маршруты — три дня и две ночи. Такие туры часто выбирают новички: по наблюдениям аналитиков, каждый пятый турист, отправившийся в короткий круиз в 2024 году, позже бронировал более длительные поездки.

Женская аудитория сохраняет доминирующую позицию второй год подряд — 55% от общего числа бронирующих. Самая активная возрастная группа — 35–44 года (29%), за ней следуют туристы 45–54 лет (25%) и старше 55 лет (22%). При этом интерес молодежи продолжает расти: число пользователей 18–24 лет увеличилось на 15% по сравнению с прошлой весной. Это может свидетельствовать о стремлении к более разнообразному досугу, а также о практике покупки туров в подарок родственникам.

Вячеслав Рыжков