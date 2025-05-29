Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве с двумя погибшими в Ставрополе
Глава СК поручил доложить о расследовании взрыва в Ставрополе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного со взрывом возле многоэтажного дома в Ставрополе. Об этом сообщилапресс-служба ведомства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Ъ-Кавказ» сообщал,29 мая около многоэтажного дома на улице Чехова в Ставрополе были обнаружены тела двух мужчин с многочисленными повреждениями. Среди погибших оказался первый заместитель главы администрации Ставрополя Заур Гурциев.
По данному инциденту следственные органы инициировали уголовное производство по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.