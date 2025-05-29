МИД РФ: Москва ведет диалог с Дамаском по комплексу двусторонних отношений

Заместитель МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Россия продолжает диалог с Сирией по комплексу двусторонних отношений. Так он ответил на вопрос, обсуждают ли стороны судьбу российских военных баз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы продолжаем развивать взаимоуважительные отношения с Дамаском и Сирией. В принципе вообще с народом Сирии нас связывают очень долгосрочные традиции взаимоуважительных отношений. Диалог продолжается. Речь идет о диалоге, в котором учитываются интересы обеих сторон»,— сказал Сергей Вершинин «РИА Новости».

Российский военный контингент был направлен в Сирию в сентябре 2015 года для нейтрализации анклавов глобальных террористических группировок. В провинции Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, а в провинции Латакия — авиабаза Хмеймим. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа говорил, что сирийские власти ведут переговоры о новых соглашениях с Россией.

Лусине Баласян