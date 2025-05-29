C начала 2025 года УФАС по Республике Татарстан зафиксировало семь случаев нарушений при технологическом присоединении к газораспределительным сетям со стороны «Газпром трансгаз Казань». Об этом сообщил заместитель руководителя управления ФАС по Татарстану Андрей Розенталь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года «Газпром трансгаз Казань» получил семь предупреждений от УФАС

Фото: Яндекс карты С начала года «Газпром трансгаз Казань» получил семь предупреждений от УФАС

Фото: Яндекс карты

По словам Андрея Розенталя, несмотря на положительную динамику по заключению договоров на подключение к газу, количество нарушений со стороны оператора продолжает расти. В 2023 году было зафиксировано девять таких случаев, в 2024-м — уже 23. С начала этого года — семь. «Сумма наложенных штрафов на „Газпром трансгаз Казань“ выросла в 10 раз», — уточнил он.

Чиновник отметил, что газификация требует координации между различными участниками — местными властями, профильными ведомствами и газораспределяющими организациями, а многие проблемы вытекают из несовершенства регулирования и технических ограничений.

Также УФАС обратили внимание на разброс цен на работы внутри участков, которые проводятся уже силами подрядчиков по выбору самих граждан. По расчетам Госкомитета по тарифам, средняя стоимость таких работ в Татарстане составляет около 53 тыс. руб. Но на практике цена варьируется от 40 до 170 тыс. руб.

«На наш взгляд, эта ситуация не очень хорошая. Если бы у нас „Газпром“ делал это, то для граждан это было бы гораздо дешевле», — подчеркнул замруководителя УФАС по РТ. Кроме того, господин Розенталь отметил, что ни Минпром республики, ни сам «Газпром» не владеют данными о стоимости подобных работ.

Ранее татарстанское УФАС оштрафовало ООО «Газпром трансгаз Казань» на 600 тыс. руб. за нарушение сроков подключения к газу садовых товариществ в Казани.

Анар Зейналов