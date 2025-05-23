Татарстанское УФАС оштрафовало ООО «Газпром трансгаз Казань» на 600 тыс. руб. за нарушение сроков подключения к газу садовых товариществ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. руб. за срыв сроков газификации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. руб. за срыв сроков газификации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Жительница СНТ «Элекон» заключила договор на подключение дома к газораспределительным сетям в апреле 2024 года. Согласно документам, работы должны были завершиться к октябрю, однако компания не согласовала трассу газопровода с местными властями, что привело к задержке. В результате без газа остались жильцы 74 домов в пяти СНТ.

Ведомство указало, что компания нарушила Правила подключения к газораспределительным сетям, утвержденные постановлением правительства РФ № 1547. За это организацию оштрафовали на 600 тыс. руб.

В 2024 году организация уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения в Казани, отметили в пресс-службе.

Анар Зейналов