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«Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. руб. за срыв сроков газификации

Татарстанское УФАС оштрафовало ООО «Газпром трансгаз Казань» на 600 тыс. руб. за нарушение сроков подключения к газу садовых товариществ в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. руб. за срыв сроков газификации

«Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. руб. за срыв сроков газификации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Газпром трансгаз Казань» оштрафовали на 600 тыс. руб. за срыв сроков газификации

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Жительница СНТ «Элекон» заключила договор на подключение дома к газораспределительным сетям в апреле 2024 года. Согласно документам, работы должны были завершиться к октябрю, однако компания не согласовала трассу газопровода с местными властями, что привело к задержке. В результате без газа остались жильцы 74 домов в пяти СНТ.

Ведомство указало, что компания нарушила Правила подключения к газораспределительным сетям, утвержденные постановлением правительства РФ № 1547. За это организацию оштрафовали на 600 тыс. руб.

В 2024 году организация уже привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения в Казани, отметили в пресс-службе.

Анар Зейналов

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