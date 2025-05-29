Зарубежные СМИ: Что означает признание пошлин Дональда Трампа незаконными?

Три члена коллегии суда в США согласились, что администрация Дональда Трампа превысила полномочия, когда мотивировала введение новых тарифов наличием в США «чрезвычайной ситуации из-за торгового дефицита и эпидемии фентанила». Закон позволяет американскому президенту регулировать импорт перед лицом национальной угрозы, но пошлины Трампа, как счел Суд по международной торговле, имели в качестве цели давление на партнеров. Поводом стали два иска. Один — со стороны компаний, другой — со стороны 12-ти штатов, которые пострадали от анонсированных 2 апреля тарифов. Теперь ставки должны быть отменены в течение 10 дней. Белый дом пообещал обжаловать решение. СМИ отмечают, что вердикт малоизвестного суда, учрежденного Конгрессом, ставит под удар всю программу республиканца. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

В апреле несколько компаний, включая продавцов вин, рыболовных снастей и велоэкипировки подали в суд на правительство США, утверждая, что оно не имело права облагать весь импорт 10-процентными пошлинами. Об этом пишет The Washington Post. Дело в том, что вводя их, Трамп ссылался на закон 1977 года «О международных чрезвычайных экономических полномочиях". Норма позволяет президенту «регулировать импорт» для борьбы с «экстраординарной угрозой» в условиях национального ЧП. Таковой республиканец называл многолетний торговый дефицит и эпидемию фентанила, якобы завозимого из Китая. Суд счел такую трактовку закона неверной, а тарифы назвал «рычагом влияния на другие страны». Коллегия также единогласно удовлетворила аналогичный иск, который к правительству подали 12 демократически настроенных штатов во главе с Орегоном.

Ранее федеральные судьи уже отменяли и смягчали распоряжения Трампа о массовых депортациях и увольнениях госслужащих. Новый вердикт бьет по ядру экономической программы, рассуждает Politico. На «нет» могут быть сведены усилия Вашингтона по заключению торговых сделок с 18-ю странами, включая Японию, Индию и членов Евросоюза. Среди прочих аннулируются: и без того поставленные на паузу зеркальные тарифы для 60 стран, 20-процентная ставка на китайский импорт и 25-процентный тариф в отношении Мексики и Канады. Юристы отмечают, что правительству, возможно, придется вернуть компаниям уже собранные средства. В силе при этом останутся пошлины на иностранные автомобили, запчасти, сталь и алюминий, введенные «по соображениям национальной безопасности» (это регулирует другой закон 1962-го года). Эксперты не исключают, что в итоге Трамп сможет использовать эту или другие нормы, чтобы обойти запрет и заново ввести тарифы.

Пока на сворачивание пошлин у администрации есть 10 дней, отмечает The New York Times. Минюст готовит апелляцию. Если ее отклонят, судьбу триллионов долларов в мировой экономике, затронутых пошлинами Трампа решит Верховный суд.

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