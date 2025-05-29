В Новосибирской области медуслуги подорожали на 12,5% за год

В Новосибирской области по итогам апреля цены на медицинские услуги выросли на 2% в сравнении с мартом. За 12 месяцев медицинские услуги в регионе в целом подорожали на 12,44%. В Омской области прирост за год составил 14,02%, Красноярском крае — 12,52%, сообщает Сибирское управления ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Желающих получить квалифицированную медицинскую помощь все больше, и клиникам в таких условиях легче переносить растущие затраты в цены. В итоге меняются цены на медицинские услуги», — сказал начальник экономического управления Сибирского Банка России Евгений Хацкевич.

Согласно данным Новосибирскстата, за первый квартал текущего года объем платных медицинских услуг в Новосибирской области увеличился на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Александра Стрелкова