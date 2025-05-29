«Астат» в Дзержинске оштрафовали на 0,5 млн рублей после проверки Ростехнадзора

ООО «Научно-производственная компания "Астат"» в Дзержинске Нижегородской области по решению суда арестовали на 500 тыс. руб. за нарушение норм промышленной безопасности. Нарушения выявили во время плановой проверки в феврале 2025 года, сообщили в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора 29 мая.

В том числе на предприятии нашли грубые нарушения — оно не обеспечило необходимые меры безопасности при сливе метанола из железнодорожных цистерн. Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1, 3 ст. 9.1 КоАП РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2024 года на территории ООО «НПК «Астат» произошел разлив фенола.

Галина Шамберина