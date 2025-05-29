В Краснодаре замминистра природных ресурсов края арестован на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе для Александра Каинова, первого замминистра природных ресурсов Краснодарского края. Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что чиновник будет находиться под стражей ближайшие два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Константинов / ТАСС Фото: Максим Константинов / ТАСС

О задержании Александра Каинова в ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве стало известно вчера, 28 мая. По данным Следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в 2023 году Александр Каинов обманул своего знакомого, пообещав тому повлиять на решение суда по уголовному делу. Знакомый чиновника просил помочь его внуку, который был приговорен к реальному сроку лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Александр Каинов, ссылаясь на обширность своих связей, сообщил знакомому, что якобы может способствовать изменению приговора — с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. За это чиновник попросил 4 млн руб. якобы для передачи в суд, утверждает следствие.

Родственник осужденного согласился и через знакомого передал Александру Каинову требуемую сумму. Однако при пересмотре дела судом вышестоящей инстанции приговор остался в силе.

Александр Каинов занимал должность первого замминистра природных ресурсов Кубани с 2018 года, ранее служил в органах прокуратуры.

Анна Перова, Краснодар