«Оклахома» вышла в финал play-off НБА

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Миннесота Тимбервулвс» в пятом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в решающую стадию чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alonzo Adams-Imagn Images / Reuters Фото: Alonzo Adams-Imagn Images / Reuters

Встреча прошла на паркете «Оклахомы» и завершилась со счетом 124:94. Больше всего очков набрал баскетболист «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (34). В составе «Миннесоты» самым результативным стал Джулиус Рэндл (24).

В финале «Оклахома» сыграет против победителя серии между «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пейсерс», в которой на данный момент лидируют последние со счетом 3:1. Команда впервые с 2012 года примет участие в решающем раунде play-off. Тогда «Индиана» со счетом 1:4 проиграла «Майами Хит».

Таисия Орлова