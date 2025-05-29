«Сибирь» возобновляет полеты из Москвы в Новокузнецк

S7 Airlines возобновляет регулярные рейсы по направлению Москва — Новокузнецк. Первый полет запланирован на 22 июля. До конца ноября авиакомпания будет выполнять четыре рейса в неделю, затем сообщение станет ежедневным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказал авиаперевозчик, перелеты будут выполняться на Airbus A319 и A320.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines с 27 мая возобновила прямое авиасообщение между Иркутском в Петропавловск-Камчатским.

АО «Авиакомпания "Сибирь"» (входит в ГК «С7», бренд S7 Airlines) зарегистрировано в Новосибирске в 1994 году. По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров компании снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть перевозчика вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 188,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

Михаил Кичанов