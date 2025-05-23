«Сибирь» возобновила полеты из Иркутска в Петропавловск-Камчатский

S7 Airlines с 27 мая возобновляет рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский. По данным «Международного аэропорта Иркутск», полеты будут осуществляться три раза в неделю. Время в пути — около 5 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполнять на самолетах Boeing-737 с 21 мая.

Как писал «Ъ-Сибирь», S7 Airlines возобновила прямое авиасообщение между Новосибирском и Махачкалой (Республика Дагестан).

По итогам 2024 года объем перевозок пассажиров авиакомпании «Сибирь» снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть перевозчика вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления.

Михаил Кичанов