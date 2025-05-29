«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о самом «вкусном» тренде маникюра: все вариации оттенков мороженого.

Последняя тенденция нейтрального дизайна ногтей — это подтаявшее мороженое. Тренд очень милый и женственный, актуально смотрится с любым гардеробом, в любой ситуации и очень хорошо вписывается в жаркую летнюю атмосферу.

Маникюр цвета мороженого как правило выполняется на розовой или светло-бежевой основе, которая плавно переходит в мягкий ванильный оттенок на кончике ногтя: такой переход-омбре создает иллюзию попавшего под солнце мороженого. Это похоже и на французский маникюр, как если бы привычный нам белый четкий внешний край ногтя тонко растушевали. Его более смелая арт-вариация — это френч, напоминающий и мороженое, и картины Джексона Поллока: лак как будто стекает с кончика ногтя. Это мороженое подается как в один тон, так и с блестками, похожими на присыпку-топинг. Делать его розовым или лавандовым совсем необязательно — приветствуются яркие и необычные сочетания вроде оранжевого с зеленым или красного с ультрамариновым.

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Ирина Кириенко