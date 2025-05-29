«Челси» победил «Бетис» в финале Лиги конференций

28 мая английский футбольный клуб «Челси» обыграл испанский «Реал Бетис» в финале Лиги конференций и стал первой командой, которая выиграла все клубные турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Martinez / Reuters Фото: Dylan Martinez / Reuters

Лига конференций — третий по значимости (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) международный клубный турнир UEFA.

Матч прошел в польском Вроцлаве и завершился со счетом 4:1. До 65-й минуты встречи лидировал «Бетис», в составе которого удалось отличиться Абде Эззальзули (9-я). Затем голы забили Энцо Фернандес (65-я), Николас Джексон (70), Джейдон Санчо (83) и Мойзес Кайседо (90+1).

«Челси» стал первым обладателем всех клубных титулов UEFA. Ранее английская команда дважды выиграла Лигу чемпионов (2012, 2021), Лигу Европы (2013, 2019), Кубок обладателей кубков (1971, 1998; турнир не проводится с 1999 года) и Суперкубок UEFA (1998, 2021).

«Бетис» впервые в клубной истории участвовал в финале еврокубкового турнира.

Таисия Орлова