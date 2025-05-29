Интенсивность движения по обходу Тольятти в 7,5 раз меньше, чем прогнозировал «Инфракап»

С сентября 2024 года по обходу Тольятти проехало более 1,4 миллиона автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале оператор трассы. В исследованиях ООО «Инфракап Консалтинг», на основании которых принималось решение о строительстве дороги, интенсивность трассы прогнозировалась в 39 тыс. автомобилей в сутки. Следовательно, за 9 месяцев по трассе должно было бы проехать 10 млн 530 тыс. автомобилей.

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Оператор трассы пояснил, что течение года трафик распределяется неравномерно, есть периоды спада и подъема. Например, после окончания бесплатного периода в августе 2024 года количество поездок существенно сократилось, но это типично для всех платных трасс.

Второй спад происходит зимой, когда сокращается деловая и туристическая активность. В январе-феврале трафик был минимальным, но с тех пор он стабильно растет. В апреле число поездок достигло 200 тысяч, что на 27% больше, чем в феврале 2025 года.

Оператор уверен, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост трафика. Этому способствует увеличение числа грузовиков, которые не хотят стоять в пробках на Жигулевской ГЭС.

Напомним, в декабре 2018 года региональный минтранс заключил с ООО «Инфракап» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Компания получила за свою работу 10 млн руб. Подрядчик должен был провести исследование до конца того же месяца, но в действительности работа не проводилась, а в отчете о ее выполнении были использованы данные исследования сторонней организации. Суд признал директора ООО «Инфракап» Олесю Гладкову виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам колонии общего режима.

Алексей Алексеев