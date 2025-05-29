В Казани задержали курьеров мошенников, укравших 11 млн рублей у пенсионеров

Несколько курьеров мошенников, лишивших пенсионеров 11 млн руб., задержали в Казани. Об этом сообщает полиция города.

Мошенники от имени силовиков звонили казанцам и запугивали несанкционированными переводами, убеждая пенсионеров передать все сбережения через курьера.

После обращения нескольких пожилых людей полиция задержала троих курьеров мошенников в возрасте от 19 до 24 лет.

Они рассказали, что забирали деньги у обманутых пенсионеров и переводили их на указанные счета мошенников. Себе молодые люди оставляли небольшой процент.

Подработку задержанные нашли в одном из мессенджеров. Расследование по делу продолжается.

Дарья Сайфиева