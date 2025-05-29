В Ростовской области с должника по алиментам взыскали более 40 млн рублей

В Мясниковском районе судебные приставы принудительно взыскали с предпринимателя более 40 млн руб. задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чтобы побудить должника исполнить свои обязательства перед детьми, были «наложены аресты и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложены запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества»,— отметили в ведомстве.

С расчетных счетов предпринимателя было взыскано 6,2 млн руб., также должник передал взыскателю движимое и недвижимое имущество на сумму почти 34,4 млн руб. Сумма исполнительского сбора составила 2,8 млн. руб.

Наталья Белоштейн