В Ярославле вынесен приговор за организацию незаконной миграции

В Ярославле суд признал виновными двух человек по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения организовали канал незаконного пребывания иностранных граждан на территории Ярославской области. Они изготавливали поддельные сертификаты о владении русским языком для получения разрешительных миграционных документов.

Дело рассматривал Дзержинский районный суд Ярославля. Обвиняемые получили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период. Приговор в законную силу не вступил, отмечается в сообщении УФСБ.

Алла Чижова