Бизнесмен пакистанец из Казани потерял 6 млн рублей, желая купить партию шампуня

32-летний гражданин Пакистана, проживающий в Казани и занимающийся здесь предпринимательской деятельностью в сфере продажи косметической продукции, потерял 6 млн руб., когда захотел закупить партию шампуня в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Предприниматель нашел на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже шампуней. После разговора по телефону с неизвестными, которые назвались представителями продавца, он перевел деньги на несколько счетов. После этого неизвестные перестали выходить на связь, а их номера оказались заблокированы.

Следствие установило, что телефонные номера звонивших были зарегистрированы в разных регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской области, Хабаровском крае и Республике Татарстан. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Артём Дергунов