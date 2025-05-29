Власти Дона скорректируют стратегию социально-экономического развития к концу июня

В Ростовской области скорректируют стратегию социально-экономического развития. Подготовить соответствующие документы могут до конца июня, рассказал первый замгубернатора региона Алексей Господарев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам чиновника, в новой стратегии власти постараются определить «новые точки возможного роста» с максимальной эффективностью. Такой «точкой», по словам господина Господарева может стать сельское хозяйство.

«У нас одна из самых сильных селекционных баз в стране. В нынешнем документе об этом сказано немного, а я считаю, что это серьезный потенциал с учетом политики импортозамещения. На вопросы, что для этого нужно, конкретный ответ — обновление материально-технической базы», — заявил первый заммгубернатора Ростовской области.

Константин Соловьев