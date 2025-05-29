Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 руб.

Внебиржевой курс доллара на рынке Forex опустился ниже 79 руб. впервые за неделю. По состоянию на 10:35 мск курс американской валюты торговался на уровне 78,36 руб./$, следует из данных Investing.com.

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Накануне Банк России установил на 29 мая официальный курс доллара США на уровне 79,6 руб. Регулятор снизил курс американской валюты восьмой раз подряд.